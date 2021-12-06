Новосибирский облсуд признал законным оправдательный приговор зампреду банка "Пушкино"

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил в силе оправдательный приговор бывшему заместителю председателя правления и акционеру обанкротившегося банка "Пушкино" Павлу Чернявскому, обвинявшемуся в особо крупном мошенничестве и легализации доходов, сообщили ТАСС в суде.

15 сентября Чернявский был оправдан по делу в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений Железнодорожным судом Новосибирска. Прокуратура обжаловала данное решение. "Приговор оставлен в силе, жалоба оставлена без удовлетворения", - сообщили в суде.

В 2013 году Центральный банк России отозвал лицензию у банка "Пушкино", который через полгода был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на Агентство по страхованию вкладов, которое должно было выплатить клиентам банка компенсацию, однако Агентство вскоре обнаружило в банке хищения.

Под подозрение попал зампредседателя правления банка "Пушкино" Павел Чернявский. Он был обвинен в хищении у банка более 250 млн рублей, в отношении него были возбуждены уголовные дела о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и легализации преступных доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.