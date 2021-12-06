В Дагестане возбудили дело на иностранца, который протащил полицейского на капоте машины

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который накануне протащил полицейского на капоте легкового автомобиля. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Дагестан.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Дагестане задержали водителя, который протащил полицейского на капоте легкового автомобиля. Нарушителем оказался гражданин другого государства. "Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением своих служебных обязанностей, опасное для жизни или здоровья")",- сказал собеседник агентства.

Подозреваемый задержан. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.