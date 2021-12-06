Расследование уголовного дела о хищении из самолета Ил-86 в Таганроге завершили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в краже оборудования из самолета Ил-86 в городе Таганроге Ростовской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Следственной частью Главного следственного управления Главного управления МВД России по Ростовской области окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина, обвиняемого в совершении кражи авиационного оборудования из самолета Ил-86. <…> В настоящее время следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"), с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года мужчина вместе с неустановленными лицами проник через аварийную дверь на борт воздушного судна, где демонтировал и похитил имущество, после чего распорядился им по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей. В пресс-службе добавили, что обвиняемый находится под стражей.

В начале декабря прошлого года в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК) с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который представляет собой воздушный командный пункт, из отсеков самолета пропали 39 радиостанций.

Позже сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения из самолета имущества на сумму более 1 млн рублей. В начале января в рамках расследования дела был задержан житель Таганрога Жора Хачунц.