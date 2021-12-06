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Восьмилетняя девочка пропала в Краснодаре

Ребенок ушел на прогулку 5 декабря и не вернулся

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Восьмилетняя девочка пропала в Краснодаре, в воскресенье она ушла на прогулку и не вернулась. Об этом сообщается на странице в "ВКонтакте" регионального поискового отряда "Лиза Алерт".

"Пропал ребенок, 8 лет (2013 года рождения). 5 декабря 2021 года вышла на прогулку, домой не вернулась", - говорится в сообщении.

Рост девочки 134 см, она плотного телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы, бирюзовые кроссовки и серую шапку.

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