В Ленобласти инспекторы ГИБДД остановили машину, в которой оказалось почти 10 кг мефедрона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Ленинградской области обнаружили около 10 кг мефедрона в автомобиле, который был остановлен ими для проверки в одном из садоводств во Всеволожском районе. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В ходе осмотра автомобиля на заднем сиденье было обнаружено и изъято 10 пластиковых пакетов с неизвестным порошком общим весом почти 10 кг. Экспертиза показала: в пакетах синтетический наркотик мефедрон", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в настоящее время задержан, решается вопрос о его аресте. Полицейские устанавливают источник приобретения и каналы сбыта изъятых наркотиков.

На прошлой неделе сообщалось об изъятии более 13 кг мефедрона и прекурсоров из нарколаборатории, размещавшейся на территории садоводства в Лужском районе Ленобласти.