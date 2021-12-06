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Чиновник и его супруга устроили драку с полицейскими в Орловской области

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района Орловской области и его супруги за оскорбления и применение насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Орловской области на основании материалов УМВД России по Орловской области в отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района области, а также его супруги возбуждены уголовные дела о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 2 декабря чиновник с женой находились на одной из улиц в городе Новосиле в состоянии алкогольного опьянения. Они применили в отношении сотрудников полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья, а также публично оскорбили их.

По данным местных СМИ, чиновник сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попал в ДТП. Конфликт с сотрудниками полиции произошел после аварии.

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