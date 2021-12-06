Около 400 человек остаются без электричества в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Почти 400 человек в пяти районах Новгородской области остаются в зоне отключения электроснабжения. Об этом сообщает официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем Telegram-канале.

"По данным на 11:00 6 декабря, в Новгородской области в зоне отключения электроэнергии находятся 63 населенных пункта, 391 человек. Отключения зафиксированы в Окуловском, Крестецком, Пестовском, Волотовском, Боровичском, большей частью в малонаселенных пунктах", - говорится в сообщении.

Ликвидацией последствий стихии занимаются 130 бригад, 483 человека. До конца дня, 6 декабря, планируется полностью восстановить энергоснабжение на территории региона.

По данным регионального ГУ МЧС, утром в субботу в зоне отключения находились семь районов и 4 300 человек.