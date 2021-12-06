В ДТП в Белгородской области погибли два человека

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли и двое получили ранения в результате ДТП в Вейделевском районе Белгородской области, где легковой автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по региону.

"В результате ДТП две пассажирки - женщины 1951 года рождения и 1993 года рождения - от полученных травм погибли, а водитель и еще одна пассажирка пострадали. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщила она.

По данным пресс-службы УМВД по Белгородской области, ДТП произошло в понедельник в 09:50 мск в Вейделевском районе Белгородской области на пятом километре автодороги Вейделевка - Белый Колодезь. "Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением и совершил наезд на дерево", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.