Подачу газа остановили в четырех населенных пунктах Коми из-за возможной утечки

СЫКТЫВКАР, 6 декабря. /ТАСС/. Газовики приостановили подачу газа в четыре населенных пункта Республики Коми из-за снижения давления на участке межпоселкового газопровода Ухта - Войвож в результате возможной утечки в сетях газоснабжения. Котельные переводятся на резервный вид топлива, сообщило Главное управление МЧС РФ по Коми.

По прогнозу ЦГМС региона, в ночь на понедельник на севере региона температура достигала до минус 34 градусов, днем ожидается до 20 градусов мороза.

"В 08:10 мск 6 декабря произошло снижение давления на участке межпоселкового газопровода Ухта - Войвож. Предполагаемая причина - утечка на сетях газоснабжения. Газопровод проложен наружным способом, диаметр 425 мм. В результате прекращена подача газа в четырех населенных пунктах. Котельные переводятся на резервный вид топлива. Для выявления места утечки задействованы две бригады филиала АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" в Ухте", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.