Суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста Ивану Сафронову

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции перенес рассмотрение жалобы на продление ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову с 9 декабря на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Талантов.

"Суд перенес заседание с 9 декабря на более поздний срок. Связано это с тем, что в суде не успевают ознакомиться с моими возражениями на протокол. А не успевают они потому, что мне его выдали позже, чем должны были. Вероятнее всего, заседание пройдет 14 декабря", - сказал адвокат.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. Ранее Мосгорсуд продлил ему арест до 7 января 2022 года.