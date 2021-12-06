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СМИ: в результате нападения мужчины с ножницами в Шанхае девять человек получили ранения

О причинах ЧП информации нет

ШАНХАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Девять человек в Шанхае получили ранения в результате нападения вооруженного ножницами мужчины. Как сообщает местный информационный ресурс "Пэнпай", инцидент произошел в понедельник во второй половине дня в новом районе Пудун.

Прибывшие на место через две минуты после вызова сотрудники полиции задержали нападавшего, которым оказался 26-летний молодой человек, состоящий на учете в психиатрической клинике в другом регионе страны и недавно приехавший в Шанхай. В результате инцидента девять человек получили ранения, в том числе двое полицейских, который принимали участие в задержании. Все они находятся в настоящее время в больнице.

О причинах ЧП информации нет. Расследование продолжается.

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