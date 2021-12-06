Более 140 многоквартирных домов и 20 соцобъектов остались без тепла на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Авария на теплотрассе привела к аварийному отключению теплоснабжения в городе Невинномысске в Ставропольском крае. В зоне отключения находится 141 многоквартирный дом и 20 социальных объектов, сообщили в понедельник в ГУП "Крайтеплоэнерго".

"6 декабря 2021 года в 04:00 часа утра произошел порыв на 1-й главной магистрали города Невинномысска. Отключены 141 жилой многоквартирный дом, 3 школы и 11 детских садов, инфекционная больница <...>, музыкальная школа, спорткомплекс, химический колледж, школа искусств, институт НТТИ", - сообщается на странице предприятия в Instagram.

В Невинномысске это уже второе аварийное отключение теплоснабжение за несколько дней. В субботу из-за аварии на теплотрассе в городе также был отключен от теплоснабжения 141 многоквартирный дом.

"Вчера были завершены аварийно-восстановительные работы <...> и подана горячая вода потребителям. Но сегодня около был обнаружен новый порыв. На аварийном участке будет вырезана часть трубопровода и заменена новой вставкой. Работы затрудняет то, что труба пролегает глубоко в земле, труба ветхая - 1967 года, а также не были спланированы при строительстве отсекающие камеры, которые позволили бы не сливать всю систему, а производить локальный ремонт на месте порыва", - написал на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков.

К работе привлечены 25 человек и 17 единиц техники, специалисты планируют устранить порыв к вечеру понедельника. По информации Гидрометцентра по Ставропольскому краю, днем в понедельник температура воздуха в регионе местами до плюс 14 градусов, без существенных осадков.