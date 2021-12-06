Суд в Красноярске приговорил к четырем годам продавшую своего ребенка женщину

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к четырем годам лишения свободы с отсрочкой приговора жительницу Красноярска, которая отдала своего новорожденного ребенка семейной паре за 25 тыс. рублей. Сами супруги получили условные сроки, говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Приговором суда женщине, родившей ребенка, назначено 4 года лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения 12-летнего возраста младшим ребенком подсудимой, другим подсудимым - от 3 лет 6 месяцев до трех лет восьми месяцев условно с испытательным сроком один год шесть месяцев", - говорится в сообщении ведомства. Они признаны виновными по пунктам "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Иные сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

По версии следствия, в апреле 2020 года 30-летняя беременная женщина, уже имевшая двух детей, договорилась со своими знакомыми о передаче им ребенка. В мае женщина передала новорожденного мальчика семейной паре. Как уточнили в ведомстве, супруги передали женщине 25 тыс. рублей, утверждая, что средства были переданы как помощь женщине на покупку всего необходимого. Сейчас мальчик находится в специализированном доме ребенка.