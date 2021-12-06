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В ставропольской колонии осужденный напал на сотрудника, пытаясь завладеть телефоном

Средство связи доставили на территорию исправительного учреждения с помощью квадрокоптера

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Осужденный напал на сотрудника колонии в Ставрополе при попытке завладеть телефоном, доставленным на территорию исправительного учреждения с помощью квадрокоптера. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-бюро ФСИН.

"5 декабря в районе исправительной колонии № 11 был замечен беспилотный летательный аппарат, сбросивший на территорию учреждения сверток. В нем находилось два мобильных телефона. При попытке изъять сверток осужденный 1988 года рождения, который отбывает наказание по ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков"), нанес удар ногой в голову сотруднику учреждения", - сообщили во ФСИН.

Сотрудник колонии получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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