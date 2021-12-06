Суд ввел процедуру банкротства в клинике Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства до 1 мая 2022 года в отношении АНО "Клиника НИИ травматологии и ортопедии", у которой ранее возник конфликт с руководством создавшего ее института. Задолженность организации составила более 20 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

"Ввести в отношении должника - Автономной некоммерческой организации "Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО", процедуру банкротства - наблюдение, на срок пять месяцев, до 01 мая 2022 года", - говорится в определении суда.

Наблюдение в клинике было введено на основании заявления компании "Медицинский интегратор", занимающейся оптовой торговлей фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями. Требованиями компании составили 20,3 млн рублей. Как следует из определения суда, задолженность включена в третью очередь удовлетворения.

Клиника НИИТО - это многопрофильный медицинский центр, учрежденный в 2000 году Новосибирским НИИ травматологии и ортопедии. Разногласия между ННИИТО и организованной им клиникой появились около двух лет назад, тогда исполняющий обязанности директора института Андрей Корыткин в открытом письме заявил, что связь между учреждениями ослабевает, и клиника фактически становится самостоятельным учреждением. Бывший директор клиники ННИИТО Оксана Шелякина отмечала, что статус клиники как некоммерческого автономного учреждения не позволяет инициировать ее возврат в состав научно-исследовательского института.

Весной 2020 года сотрудники клиники написали открытое письмо о том, что медучреждение находится под угрозой закрытия из-за изъятия медоборудования сотрудниками ФСБ как вещественного доказательства по делу о хищениях в институте, однако руководство института опровергло эту информацию. Уголовное дело в отношении экс-руководителя ННИИТО Михаила Садового, возглавлявшего учреждение с 2006 года, было возбуждено в 2018 году. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), суд приговорил его к двум с половиной годам колонии. В начале ноября Садовой был приговорен к четырем годам колонии уже по другому уголовному делу.

О ННИИТО

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава РФ - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В год институт проводит около 8 тыс. операций и более 20 тыс. консультаций, в том числе выездных по регионам РФ.