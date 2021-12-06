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Рейсовый автобус столкнулся с мусоровозом во Владимирской области

Восемь человек пострадали
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 6 декабря. Столкновение рейсового автобуса и мусоровоза произошло в Коврове (Владимирская область). Пострадали восемь пассажиров автобуса, они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"ДТП - рейсовый автобус с мусоровозом, восемь пострадавших доставлены в медучреждение, это пассажиры автобуса", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ, не предоставил преимущества в движении мусоровозу.

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