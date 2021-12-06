Режим повышенной готовности введен в районе Коми из-за остановки подачи газа после утечки

СЫКТЫВКАР, 6 декабря. /ТАСС/. Администрация Троицко-Печорского района Республики Коми в понедельник ввела режим повышенной готовности в связи со снижением подачи газа на газопроводе Ухта - Троицко-Печорск и остановкой подачи газа в поселки Троицко-Печорск и Нижняя Омра. Жителей попросили беречь тепло, а потребление газа - снизить до минимально возможного, говорится в сообщении муниципалитета.

По прогнозу ЦГМС Республики Коми, в ночь на 7 декабря в Троицко-Печорском районе ожидается понижение температуры до минус 23-25 градусов, днем - минус 15-17 градусов.

"Администрация муниципального района "Троицко-Печорский" сообщает, что в связи снижением подачи газа на газопроводе Ухта - Троицко-Печорск и переводом котельных в поселках Троицко-Печорск и Нижняя Омра на резервное топливо, на территории муниципального образования вводится режим функционирования "Повышенная готовность", - сообщается на сайте администрации Троицко-Печорского района.

В связи с этим власти попросили население ввести режим энергосбережения: закрыть форточки в квартирах и домах, закрывать двери в подъездах многоквартирных домов, соблюдать меры пожарной безопасности при топке печей и использовании электрообогревателей, не сливать горячую воду из системы отопления, так как это влечет к резкому снижению температуры и потере тепла в помещениях. Жителей с индивидуальными газовыми котлами попросили снизить потребление газа до минимально возможного.

По информации главного управления МЧС РФ по Коми, подача газа приостановлена 6 декабря около 08:00 мск в четыре населенных пункта Коми из-за снижения давления на участке межпоселкового газопровода Ухта - Войвож в результате возможной утечки в сетях газоснабжения. Котельные переводятся на резервный вид топлива.