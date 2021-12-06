СМИ: в Колумбии двое патрульных получили ранения от брошенной в них гранаты

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 декабря. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции и Национальной армии Колумбии получили ранения от брошенной в них гранаты во время патрулирования района Боса на юге столицы страны Боготы. Об этом в понедельник сообщила газета A SEMANA.

"К счастью, [в результате] взрыва не затронуты жизненно важные органы [пострадавших]", - заявил полковник Герберт Бенавидес, один из командующих силами гражданской безопасности.

По заявлениям Бенавидеса, атаку осуществил неизвестный гражданин, пытавшийся скрыться, после того, как отказался предъявить документы по требованию патруля. Преступника удалось задержать, его имя пока не разглашается.

Ранее 4 ноября в результате нападения на силы Национальной армии погиб один военнослужащий, еще двое были ранены. Сообщается, что, предположительно, атаку совершили диссиденты из группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" с использованием взрывного устройства.