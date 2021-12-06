Число погибших после извержения вулкана в Индонезии достигло 22

СИНГАПУР, 6 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека погибли в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява, еще более 20 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в понедельник новостному порталу Detik представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Спасатели во время операции обнаружили тела погибших, таким образом, общее число достигло 22", - уточнил чиновник. По его словам, "личности пятерых пока еще не установлены".

Ранее представители ведомства рассказали журналистам, что "в результате выброса пепла 4 декабря по меньшей мере 27 местных жителей числятся пропавшими без вести". При этом ранения получили свыше 50 человек.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии.