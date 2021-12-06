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Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка под трамваем в Казани

Дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 11-летнего ребенка под трамваем в Казани. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"6 декабря 2021 года в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Гвардейской в Казани попала под трамвай и скончалась на месте 11-летняя девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ч. ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")", - сообщили в СК.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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