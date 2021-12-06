В Коми планируют устранить последствия аварии на газопроводе к вечеру 6 декабря

СЫКТЫВКАР, 6 декабря. /ТАСС/. Ремонтная бригада планирует к 21:00 мск понедельника устранить последствия аварии на газопроводе Ухта - Троицко-Печорск в Республике Коми, где отключена подача газа в четыре поселка с 3,9 тыс. жителей и снижена подача газа в Троицко-Печорском районе. Прогноз по ликвидации аварии сообщила администрация Троицко-Печорского района.

"Сегодня на 58-м км газопровода Ухта - Троицко-Печорск произошла авария. Аварийная бригада работает по устранению последствий аварии. По информации обслуживающей организации, к 21:00 мск авария будет устранена", - говорится в сообщении на официальной странице муниципалитета во "ВКонтакте" по итогам прошедшего заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пять газовых котельных в поселках Троицко-Печорск и Нижняя Омра перешли на резервное топливо, его подвозят бесперебойно. Обслуживающие организации провели работу по сохранению теплового контура в жилых зданиях, добавили в муниципалитете, где введен режим "Повышенная готовность".

По информации главного управления МЧС РФ по региону, подача газа остановлена в поселки Кэмдин, Лайково, Верхнеижемский и Войвож. Там проживают более 3 900 человек, насчитывается 241 жилой дом и восемь социально значимых объектов. Котельные этих поселков также были переведены на резервный вид топлива. Всего газопровод снабжает семь населенных пунктов в трех муниципалитетах.

Авария произошла утром 6 декабря на участке межпоселкового газопровода высокого давления Ухта - Войвож. По информации прокуратуры региона, которая взяла инцидент на контроль, утечка газа зафиксирована на участке от газораспределительной станции "Крутая" до газораспределительной станции поселка Войвож.

По прогнозу ЦГМС региона, в ночь на 7 декабря в северных районах Коми ожидается до 27 градусов мороза, днем - минус 15-17 градусов.