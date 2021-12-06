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В Москве привлекли к ответственности 150 водителей, публикующих нарушения в соцсетях

С начала года составлено более 600 административных материалов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 150 водителей привлекла столичная Госавтоинспекции за нарушения ПДД, которые были опубликованы в социальных сетях в этом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"С начала года сотрудниками столичной Госавтоинспекции по выявленным фактам к административной ответственности привлечены более 150 собственников и водителей транспортных средств, демонстрирующих свои нарушения в интернете. Составлено более 600 административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

Также в ГИБДД отметили, что ими установлены более 200 пользователей соцсетей, чьи транспортные средства полностью идентифицированы. Работа по выявлению подобных правонарушений будет продолжена.

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