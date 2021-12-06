Утечка газа произошла в доме в Москве из-за несанкционированного ремонта

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Несанкционированные ремонтные работы и нарушение эксплуатации газопровода жильцом дома №14 на ул. Совхозная стали причиной утечки газа в квартире. Об этом сообщается в понедельник в официальном Twitter-аккаунте АО "Мосгаз".

Ранее СМИ сообщили, что около 30 жильцов дома на Совхозной улице в Москве эвакуировали из-за утечки газа из основной магистрали в одной из квартир.

"Причина утечки газа в квартире на ул. Совхозная - несанкционированные ремонтные работы и нарушение эксплуатации газопровода жильцом дома №14", - говорится в публикации.

Утечка устранена. "Угрозы населению данная ситуация не представляет. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.