Ангар загорелся на площади 800 кв. метров на юге Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пожар площадью 800 кв. метров произошел в ангаре на юге столицы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступила заявка, что на Нагорном проезде горит ангар площадью 20 на 40 метров. Возгорание происходит по всей площади строения", - рассказал собеседник агентства.

Пожарные уже приступили к тушению. Дальнейшие подробности уточняются.

На складе находятся игрушки и товары народного потребления. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили журналистам, что склад одноэтажный, стоит отдельно от других зданий, угрозы перехода огня нет, обстановка спокойная. Сведений о пострадавших не поступало.