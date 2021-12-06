Машина насмерть сбила пешехода на Ленинградском шоссе в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Женщина погибла, пытаясь перебежать Ленинградское шоссе в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

"Примерно в 20:00 на Ленинградском шоссе у дома 63 водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону центра, совершил наезд на женщину, которая пыталась пешим порядком пересечь проезжую часть", - говорится в сообщении.

Женщина перелезла через ограждение и погибла на крайней левой полосе движения. Водитель не стал скрываться с места происшествия. На месте находятся сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Личность погибшей устанавливается.