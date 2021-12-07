Спасатели нашли пропавших полмесяца назад рыбаков в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Спасатели нашли двух рыбаков, которые еще в середине ноября отправились на реку Катэн в Хабаровском крае и не вернулись домой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В результате поисковых работ <...> спасатели МЧС России нашли двух рыбаков, которые еще 20 ноября уехали на рыбалку на реку Катэн в районе им. Лазо и не вернулись домой", - говорится в сообщении.

На рыбалку мужчины 53 и 38 лет отправились примерно в 16 км от поселка Солонцовый, помочь в поисках спасателей попросили полицейские. На место прибыла группа из пяти спасателей на полноприводном автомобиле "Камаз" с необходимым снаряжением и снегоходом.

За это время в регионе прошло два сильных снежных циклона. Поиски затруднялись большим количеством снега, дороги были переметены. По бездорожью за поселком Солонцовый было не пробиться и на "Камазе". Поиски вели на снегоходе. Рыбаков нашли в зимовье, их машина просто утонула в снегу. В медицинской помощи мужчины не нуждались, их эвакуировали на санях, прицепленных к снегоходу.