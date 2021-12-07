AP: семья из шести человек пострадала при авиаударе возглавляемой США коалиции в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Семья из шести человек пострадала в сирийском Идлибе при ударе возглавляемой США коалиции, при этом 10-летний мальчик получил серьезные травмы головы. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По предварительным данным, американские военные преследовали цель ликвидировать одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России). 52-летний местный житель передвигался с семьей на машине, когда произошел удар с беспилотника. Предполагаемый боевик ехал на мотоцикле, автомобиль, в котором находилась семья, пытался его обогнать.

Командование США подтвердило, что 3 декабря наносило удар с беспилотника MQ-9 около Идлиба, целью которого должен был стать "один из главарей "Аль-Каиды" высокого уровня.

По словам официального представителя Центрального командования ВС США Билла Урбана, проводится всестороннее расследование.