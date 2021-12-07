В центре Мехико взорвалась лаборатория по производству наркотиков

МЕХИКО, 7 декабря. /ТАСС/. Взрыв прогремел в понедельник в лаборатории по производству наркотиков в округе Куаутемок в центре столицы Мексики. Об этом сообщили в Twitter местные власти. Специально оборудованное помещение находилось на крыше одного из домов в районе Докторес.

"На месте происшествия были обнаружены материалы для производства синтетических наркотиков, расследование продолжается", - говорится в записи. После взрыва, вызвавшего сильные разрушения, начался пожар, однако жертв среди населения удалось избежать. По данным газеты Milenio, в незаконной деятельности участвовали двое граждан Колумбии, которые скрылись в неизвестном направлении.

В начале ноября мексиканские военные ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков в северо-западном штате Синалоа, где было найдено 118 кг фентаниловой пасты стоимостью более $48 млн. Минобороны назвало эту конфискацию крупнейшей в истории республики.