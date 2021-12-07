Штормовое предупреждение объявили в четырех районах Колымы, где стоит 50-градусный мороз

ТАСС, 7 декабря. Спасатели из-за непогоды объявили экстренное предупреждение в четырех районах Магаданской области.

"Объявлено экстренное предупреждение на 7 декабря 2021 года. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - говорится в релизе пожарно-спасательного центра региона.

В региональный Минтранс направили рекомендации по усилению контроля состояния дорог, приведению сил и средств в повышенную готовность.

По информации облуправления по гидрометеорологии, в Магадане, а также в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах в течение дня ожидаются метели и штормовой северо-восточный ветер скоростью до 22 м/с. Сейчас там идет сильный снег, ветер около пяти м/с. В Магадане температура воздуха держится на отметке минус 10 градусов, но в некоторых районах она опустилась уже до минус 50 градусов. Из-за морозов отменили движение рейсовых пассажирских автобусов между Магаданом и пятью поселками области.