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В мотоцентре в Санкт-Петербурге произошел пожар

Возгорание произошло на площади 700 кв. м

ТАСС, 7 декабря. Пожар возник в гараже-мотоцентре в Санкт-Петербурге в ночь на 7 декабря. Есть угроза распространения огня, в тушении задействовали почти 50 пожарных, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

"В мотоцентре на первом этаже происходит горение на площади 700 кв. м. В 04:36 пожару присвоен дополнительный номер 1-Бис. Сведения о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении участвуют почти 50 пожарных.

Первая информация о пожаре поступила в 4:06 7 декабря. В 5:50 объявили локализацию пожара на площади 500 кв. м. 

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