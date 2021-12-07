Цуркан отбывает наказание в колонии на Алтае

БАРНАУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан, осужденная за шпионаж, отбывает наказание в женской колонии №6 Алтайского края в Шипунове, жалоб от нее пока не поступало, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин на пресс-конференции во вторник.

"Я знаю, что она (Цуркан - прим. ТАСС) находится у нас в колонии шестой, в Шипунове. Обращений от нее в мой адрес не поступало. <...> На условия содержания никаких жалоб не поступало", - сказал Ларин, отвечая на вопрос ТАСС о содержании Цуркан в колонии края.

Он уточнил, что колония, в которой содержится Цуркан, находится на особом контроле у омбудсмена, так как является женской. "Мы регулярно посещаем эту колонию. Я был там в начале года, два месяца назад коллеги мои были, вели прием. Колония нормальная, в целом там выполняются все требования законодательства по содержанию заключенных. Была проблема с медсанчастью, но уже решена", - подчеркнул Ларин.

В управлении ФСИН по Алтайскому краю не стали комментировать информацию о том, что Цуркан находится в алтайской колонии.

Об этапировании Цуркан

Ранее адвокат Цуркан Анна Ставицкая сообщила, что Цуркан доставили в колонию в селе Шипуново Алтайского края. Согласно ст. 73 УИК, Цуркан должна отбывать наказание в пределах субъекта Российской Федерации, в котором она проживала или была осуждена, пояснила адвокат. В этой связи Ставицкая ранее направила обращения уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и Александру Калашникову, который в тот момент был директором ФСИН. В октябре 2021 года управление ФСИН по региону опровергло информацию о содержании Цуркан в алтайской колонии.

Мосгорсуд 29 декабря 2020 года приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей.