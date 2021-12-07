Эвакуация экипажа китайского судна у берегов Сахалина успешно завершилась

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Спасатели успешно эвакуировали всех членов экипажа китайского судна Xing Yuan, севшего на мель у Приморского бульвара Холмска на юге Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В 14:26 (06:26 мск) эвакуация экипажа с судна Xing Yuan успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра. Специалисты готовятся к осмотру судна, а также к установке боновых заграждений. В настоящее время разлива топлива не наблюдается", - рассказали спасатели.

6 декабря во время шторма на мель выбросило китайское судно Xing Yuan 1993 года постройки (порт приписки Сьерра-Леоне), пришедшее в Холмск из Японии. Это произошло во время снятия сухогруза с якоря. Видимых повреждений корпуса, утечки топлива, угрозы для жизни 12 членов экипажа (граждане КНР) нет, но вышел из строя главный двигатель. Груза на судне нет. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку.