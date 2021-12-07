В отношении замглавы Владивостока после снегопада возбудили административное дело

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности прокурора Владивостока из-за некачественной уборки снега и устранения наледи после циклона возбудил дела об административном правонарушении в отношении замглавы города и исполняющего обязанности директора учреждения "Содержание городских территорий". Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Приморья.

Прокуратура провела проверку после циклона, который 30 ноября принес в город снег и сильный ветер. Выявили более 125 участков автомобильных дорог, тротуаров и виадуков в плохом состоянии. Это произошло из-за плохой подготовки и организации работы профильного предприятия в зимний период, заключили в прокуратуре. Также выявили, что спецтехники для уборки снега было недостаточно, также не хватало персонала, задействованного в работе специализированного предприятия.

"Неутверждение администрацией Владивостока порядка содержания дорог общего пользования привело к несогласованности действий оперативного штаба и отсутствию должного взаимодействия с дорожными службами и ГИБДД. По данному факту и.о. прокурора города главе Владивостока и и.о. руководителя МБУ "Содержание городских территорий" внес представления об устранении нарушений закона. Кроме того, и.о. прокурора Владивостока Виталий Маркин в отношении и.о. директора указанного учреждения, а также заместителя главы администрации Владивостока возбудил дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба прокуратуры Приморья сообщала, что прокуроры региона инициировали возбуждение 153 дел об административных правонарушениях в связи с медленной очисткой придомовых территорий от снега и наледи. Глава Владивостока Константин Шестаков уволил замруководителя предприятия "Содержание городских территорий", ответственного за организацию работ по уборке снега, также он принял отставку руководителя предприятия.

30 ноября Приморский край оказался под влиянием циклона, который принес снег и сильный ветер, в некоторых районах выпало более месячной нормы осадков, на 14 метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления. Во Владивостоке зафиксировали рекордную скорость ветра - 34 м/с, что по шкале Бофорта считается ураганом. Из-за циклона было нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами края, работа паромной переправы на остров Путятина, возникли задержки в аэропорту Владивостока. В 10 муниципалитетах края наблюдались аварийные отключения электричества, без света остались более 51 тыс. человек, были повреждены крыши домов и школ.