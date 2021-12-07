Экс-замглавы Свободного в Приамурье присвоил 3,3 млн рублей из бюджета города

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший первый заместитель главы города Свободный, который в Амурской области является третьим по численности, обвиняется в мошенничестве. Следствием установлено, что он, используя служебное положение, заключил муниципальные контракты на поставку автобусных остановок дороже фактической стоимости, тем самым присвоив 3,3 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"В Свободном бывшие первый заместитель главы администрации города, руководитель коммерческой организации и директор муниципального предприятия предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений, связанных с хищением бюджетных средств. <…> В результате этих незаконных действий в период с июля 2019 года по апрель 2020-го указанные лица путем обмана совершили хищение денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в общей сумме 3,3 млн рублей, причинив материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый замглавы Свободного заключил около 30 договоров на поставку автобусных остановок по стоимости 295 тыс. рублей при фактической стоимости 195 тыс. рублей. Кроме того, в городе была установлена автобусная остановка, которая ранее хранилась на территории муниципального предприятия и была отремонтирована. Разница в стоимости остановок и стоимость остановки, которая не была изготовлена, а это 3,3 млн рублей, были переданы экс-чиновнику.

В отношении экс-замглавы Свободного и предпринимателя возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Бывший директор муниципального предприятия обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Кроме того, в превышении должностных полномочий обвиняется и. о. директора муниципального предприятия, продолжившего, по версии следствия, незаконную деятельность своего предшественника.