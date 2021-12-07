В Норильске задержали двоих за незаконный оборот и изготовление оружия

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Норильске двух мужчин, которые подозреваются в незаконном обороте и изготовлении оружия, у них в квартирах изъят арсенал оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ России и Росгвардии изъяли в квартирах у обоих мужчин множество предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием и его основными частями. Также обнаружено более 600 патронов различного калибра, ножи, оборудование и инструменты", - сказала она.

Кроме того, как отметила Волк, выяснилось, что один из злоумышленников в домашних условиях изготовил боевой пистолет Макарова, а затем через закладки на чердаке дома передал оружие и 23 патрона к нему другому человеку. "Согласно заключению эксперта, часть изъятых патронов являются боеприпасами и изготовлена промышленным способом. Обнаруженный пистолет системы Макарова признан огнестрельным оружием", - добавила представитель ведомства, отметив, что остальные предметы направлены на исследование.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о незаконном обороте и изготовлении оружия (ст. 222 и 223 УК РФ). Один из подозреваемых арестован, другой заключен под домашний арест.