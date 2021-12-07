Сотрудники ФСИН пресекли экстремистскую деятельность в исправительных учреждениях Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пресекли экстремистскую деятельность в двух исправительных учреждениях Приморья. Об этом сообщается во вторник на сайте территориального управления Следственного комитета.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). По версии следствия, с 29 сентября 2020 года лица из числа осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю, осуществляют организацию деятельности запрещенного Верховным судом Российской Федерации движения АУЕ на территории указанного исправительного учреждения. <…> Аналогичное экстремистское движение также организованно содержащимися лицами в СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю. <…> Преступление выявлено благодаря взаимодействию сотрудников региональных ведомств: Следственного комитета, ФСБ и ГУФСИН", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты вовлекали в ряды экстремистской организации граждан, находившихся в учреждениях. Участники запрещенного движения взаимосвязаны и подчиняются общим принципам и нормам поведения, сформированным в результате вымышленного ими представления о социальном превосходстве над другими членами гражданского общества.

Расследование уголовных дел продолжается, проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.