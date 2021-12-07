Школьника отправили под домашний арест после гибели одноклассника в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Суд в Комсомольске-на-Амуре отправил под домашний арест школьника после инцидента с гибелью другого ученика. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Отправлен под домашний арест", - сказали в прокуратуре.

Мальчик погиб 3 декабря в школе после конфликта с учеником. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Инцидент произошел 3 декабря на уроке биологии в средней образовательной школе № 6 Комсомольска-на-Амуре. По данным следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, между одноклассниками произошел конфликт, в ходе которого четырнадцатилетний подросток поднялся с учебного места и, подойдя к тринадцатилетнему однокласснику, нанес ему удар кулаком в голову. Мальчик погиб. Краевая прокуратура ранее сообщала, что он умер от полученной травмы в медицинском кабинете до приезда скорой помощи.

Следственное управление СК РФ по региону сообщило во вторник, что в ходе расследования инцидента были допрошены свидетели и очевидцы случившегося, в том числе родители и одноклассники мальчиков, педагоги и администрация школы, проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий.

В настоящее время отрабатывается версия о бездействии сотрудников образовательного учреждения в части предотвращения конфликтной ситуации.