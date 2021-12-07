В ДТП под Черниговом погибли 10 человек

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Десять человек погибли, еще семь травмированы в ДТП с участием микроавтобуса на Украине. Об этом говорится в сообщении украинской Госслужбы по ЧС (ГСЧС) во вторник.

"7 декабря около 07:55 (08:55 мск) вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автомобильной трассе Н-27 Чернигов - Гремьяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов - Сосница". Вследствие ДТП, предварительно, погибли 10 человек и 7 травмированы", - говорится в нем.

Для ликвидации последствий ДТП привлечены 10 сотрудников ГСЧС и три единицы техники.