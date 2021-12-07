Жительницу Алтайского края осудили на 8,5 лет за попытку убийства малолетнего сына

БАРНАУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Крутихинский районный суд в Алтайском крае приговорил к 8,5 годам местную жительницу, которая, разозлившись на двухлетнего сына, попыталась утопить его в реке, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник.

Женщина признана виновной по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего"), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Она приговорена к 8 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год, отмечается в сообщении.

"В июне прошлого года, находясь на берегу реки Масляха, женщина покушалась на убийство двухлетнего сына. Женщина зашла с ним в реку на глубину больше его роста и не менее трех раз погрузила под воду, после чего, оставив ребенка в реке, вышла на берег. Он не погиб, поскольку находившиеся на берегу реки люди приняли меры к его спасению", - говорится в сообщении.

В пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС уточнили, что женщина разозлилась на ребенка из-за того, что он уронил в воду мобильный телефон.

Преступления расследованы следственным управлением СК России по Алтайскому краю.