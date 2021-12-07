Предприятие в Волгоградской области оштрафовали на 300 тыс. рублей за вредные выбросы

ВОЛГОГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. "Нижневолжская нефтяная компания" получила штраф на сумму 300 тыс. рублей за превышение норматива по выбросам диоксида азота - бурого газа с едким запахом, который блокирует дыхательные пути. Об этом сообщили во вторник в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"В Волгоградской области по результатам плановой проверки в деятельности ООО "Нижневолжская нефтяная компания" выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства. <…> По результатам лабораторных исследований, проведенных специализированной лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области, зафиксировано превышение в 8,4 раза норматива выброса от источника по азоту диоксиду (азот (IV) оксид), установленного специальным разрешением на выброс вредных веществ в атмосферный воздух", - говорится в сообщении.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму 300 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что компания также не проводила согласованные мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, а отчет об экологическом контроле за 2020 год был представлен с нарушением сроков.