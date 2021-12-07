В Черногорске ограничили теплоснабжение 15 тыс. жителей

ТАСС, 7 декабря. Ограничение теплоснабжения введено во втором по числу жителей городе Хакасии - Черногорске. Под ограничение теплоснабжения попали 15 тыс. жителей и 28 социальных объектов, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

По данным синоптиков, сейчас в Черногорске около нуля градусов. В среду прогнозируется похолодания до минус 18 градусов.

"В 09:20 мск поступило сообщение о нарушении теплоснабжения и горячего водоснабжения в МО г. Черногорск. Под ограничением находится 321 жилой дом разной этажности (15 195 человек) и 28 социально значимых объектов", - говорится в сообщении ведомства.

В Абаканском филиале сибирской генерирующей компании сообщили ТАСС, что отключения произведены для устранения повреждения на магистральном трубопроводе. Сейчас погодные условия позволяют провести необходимые работы. Всего в устранении повреждения задействованы 62 человека и 25 единиц техники.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. В городе неоднократно возникали проблемные ситуации в сфере теплоснабжения. В декабре 2018 года из-за нехватки угля на местных частных котельных в городе вводился режим ЧС, были снижены параметры теплоснабжения. В феврале 2019 года на теплосетях в Черногорске произошла авария, ликвидация последствий которой заняла около двух суток. Число остававшихся без теплоснабжения составило порядка 16 тыс. человек.