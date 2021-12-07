Жителя Омска, скинувшего собаку с пятого этажа, приговорили к восьми месяцам колонии

ОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к восьми месяцам колонии строгого режима жителя Омска, который сбросил с пятого этажа собаку своей знакомой, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Прокуратура Октябрьского административного округа Омска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, по факту жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли, страданий, и повлекшее его увечье. Суд с учетом наличия в его действиях рецидива преступлений назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в июле 2021 года знакомая осужденного оставила ему собаку породы "далматин". Вечером 14 июля мужчина, которому соседи сделали замечание из-за животного, скинул его вниз с общего балкона на пятом этаже. Соседи об этом сообщили в правоохранительные органы, собака, получившая тяжелые травмы, была усыплена. Свою вину в содеянном мужчина признал полностью.