Суд продлил арест акционисту Крисевичу за стрельбу на Красной площади до 11 февраля

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы во вторник продлил арест акционисту Павлу Крисевичу, который устроил стрельбу из охолощенного пистолета на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетвори ходатайство следствия и продлил Крисевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля", - сказал собеседник агентства.

Крисевича обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за акцию на Красной площади 11 июня. Он дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Как сообщал ТАСС адвокат Мансур Гильманов, вину акционист не признает. Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а на Лубянке сымитировал распятие.