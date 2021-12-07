На МЦД-2 и Рижском направлении МЖД приостановили движение в область из-за человека на пути

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД в область через станцию "Пенягино" приостановлено из-за человека на путях. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На МЦД-2 и Рижском направлении [МЖД] приостановлено движение в область через станцию "Пенягино" из-за человека на пути. На станцию вызвана бригада спасателей. На время ожидания МЧС движение будет остановлено", - говорится в публикации.

Сотрудники МЦД вместе с диспетчерами МЖД "будут вынуждены провести отмену части электропоездов", поэтому пассажиров просят временно использовать альтернативные виды транспорта.