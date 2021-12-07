Рабочий погиб при пожаре на складе в Истре

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Рабочий погиб в результате пожара на складе в деревне Деньково в Истринском городском округе. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"После локализации пожара было обнаружено тело мужчины - рабочего строительной организации. По данному факту следственным отделом по Истре области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Врадий. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

В 14:27 в МЧС поступило сообщение о пожаре в складском одноэтажном здании на территории промышленной зоны в деревне Деньково. Внутри хранятся стройматериалы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В его тушении участвуют 80 человек и порядка 30 единиц техники. Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. м.

По информации источника ТАСС, внутри склада находятся 20 газовых баллонов, произошло обрушение кровли и одной стены здания. Как сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале, начата прокурорская проверка по факту пожара. Истринской городской прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям ответственных лиц.