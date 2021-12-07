В подъезде дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв, восстановили газ и электричество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы восстановили подачу газа и электричества в подъезде жилого дома в Нижнем Новгороде, в котором утром во вторник произошел взрыв газа, в результате чего один человек пострадал. Также восстановлено теплоснабжение дома, сообщает пресс-служба администрации города.

"В подъезде дома на проспекте Ленина, где находится пострадавшая квартира, включили свет и газ. Обесточенной и без газоснабжения остается только квартира, в которой произошел инцидент", - сказано в сообщении.

По словам главы Ленинского района Нижнего Новгорода Александра Кулагина, все системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме. Отмечается также, что после происшествия управляющая компания оперативно закрыла тепловой контур дома, чтобы не допустить промерзания помещений.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном многоквартирном доме №15 по проспекту Ленина пострадал один человек, его госпитализировали в ожоговый центр. Несущие конструкции дома повреждены не были. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области, по предварительным данным, мужчина, проживающий в квартире на втором этаже, поставил на газовую плиту посуду с жидкостью, которая при кипении затушила огонь. Следователи не исключают, что при попытке закурить сигарету и произошел взрыв, который привел к разрушениям в квартире.