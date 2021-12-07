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Из-за столкновения военной техники на полигоне в ФРГ погибли два человека

В Минобороны ФРГ выразили соболезнования семьям погибших и отменили проведение намеченных мероприятий

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения военной техники, произошедшего во время учений на военном полигоне Берген, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония в северной части Германии. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.

По его информации, два военнослужащих получили смертельные ранения в результате столкновения боевого танка с вездеходом. При этом указывается, что подробности произошедшего еще предстоит выяснить. Вместе с тем подчеркивается, что в Минобороны ФРГ выразили соболезнования семьям погибших и отменили проведение намеченных мероприятий.

Военный полигон Берген находится в южной части Люнебургской пустоши (федеральная земля Нижняя Саксония) на севере ФРГ. Он имеет площадь 24 900 га и является одним из крупнейших военных полигонов в Европе.

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