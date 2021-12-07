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Суд в Дагестане арестовал иностранца, который протащил полицейского на капоте машины

Он будет находиться под стражей в течение двух месяцев

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Суд в Дагестане заключил под стражу на два месяца иностранного гражданина, который протащил полицейского на капоте легкового автомобиля. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Дагестан.

"Сегодня по ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Дагестане задержали водителя, который протащил полицейского на капоте легкового автомобиля. Нарушителем оказался гражданин другого государства. Возбуждено уголовное дело.

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РоссияДагестан
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