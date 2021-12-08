СМИ: истребитель Сил самообороны Японии экстренно сел в аэропорту на севере страны

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Истребитель пятого поколения F-35 воздушных Сил самообороны Японии совершил экстренную посадку в аэропорту Хакодатэ на севере страны. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

В связи с нештатным приземлением воздушного судна была временно закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта. В настоящий момент устанавливается причина экстренной посадки.

Приземлившийся F-35, отмечает телеканал, приписан к авиабазе Мисава в северной префектуре Аомори.

9 апреля 2019 года истребитель F-35A воздушных Сил самообороны Японии разбился в Тихом океане в районе Аомори. Согласно расследованию японского Минобороны, авиакатастрофа произошла из-за того, что пилот военного самолета потерял ориентацию в пространстве.