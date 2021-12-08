Энергетики в Челябинске восстановили электроснабжение зданий на пяти улицах

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ремонтные бригады энергетиков в Челябинске восстановили электроснабжение зданий на пяти улицах, прерванное аварией, произошедшей утром в среду на электросетях. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

"Электроснабжение домов, зданий и светофорных объектов восстановлено", - сказано в сообщении.

По данным городской администрации, авария на электросетях произошла в Тракторозаводском районе Челябинска примерно в 05:00 мск. Из-за этого прекратилось электроснабжение домов на ул. Культуры, Бажова, Героев Танкограда, Карпенко и на пр. Победы (район Никольской Рощи).